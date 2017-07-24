В Вологодской области из-за несторожного курения на пожарах погибли два инвалида

24.07.2017 [Происшествия]

В Великом Устюге и в Харовском районе на пожарах погибли мужчины с инвалидностью.

В Великом Устюге пожар начался 22 июля в начале третьего ночи на улице Красной, 16.  Жильцы десятиквартирного дома проснулись от криков и шума, доносившихся с первого этажа однокомнатной квартиры, в которой проживал 59-летний мужчина, инвалид первой группы, сам он передвигаться не мог.

Жильцы выскочили на улицу и увидели, что из открытого окна валит дым. Они открыли дверь в квартиру и попытались помочь соседу, однако войти в квартиру не смогли. Жители дома вышли на улицу и вызвали пожарных.

- В результате пожара огнем уничтожен диван, повреждена внутренняя отделка комнаты. Хозяин квартиры был обнаружен погибшим. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщает областное управление МЧС.

Еще один пожар ночью в субботу унес жизнь жителя деревни Сергозеро Харовского района. Пожар начался около четырех ночи в частном жилом доме в деревне Сергозеро Харовского района. В доме проживал 56-летний мужчина – инвалид третьей группы.

Пожар заметили местные жители и вызвали пожарных, однако дом отстоять не удалось. Тело мужчины нашли рано утром при разборе завалов.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшего.

Тэги: пожар, курение
Фото областного УМЧС
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