В Шекснинском районе семилетний ребенок въехал на велосипеде в «Ладу Весту». Мальчик госпитализирован, сообщает областное управление ГИБДД.

Инцидент произошел 22 июля в начале шестого вечера на проезжей части у дома №84 деревни Слизово Череповецкого района. Двое братьев 7 и 12 лет, которых накануне из Череповца родители привезли на каникулы к бабушке с дедушкой, поехали кататься на велосипедах. Бабушка с дедушкой были в лесу.

С грунтовой дороги дети выехали на главную. Семилетний ребенок не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в переднюю правую часть автомобиля «Лада Веста», за рулем которого была 59-летняя жительница поселка Шексна.

Женщина вызвала скорую, с переломом правой скуловой кости, черепно-мозговой травмой и ушибами ребенка госпитализировали в местную ЦРБ. Известно, что родители из больницы ребенка забрали и увезли в городскую больницу.