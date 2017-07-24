В Белозерском районе жители из-за паники забыли вызвать пожарных

В субботу в 21.40 на пульт пожарной охраны поступил сигнал о возгорании дома в селе Зубово Белозерского района.

Сын хозяйки одной из квартир дома № 59 по улице Советской вышел на улицу и увидел, что огнем охвачен хлев. Он выгнал из здания корову и стал звать соседей.

Как сообщает областное УМЧС, застройка на участке плотная, близко друг к другу, без необходимого противопожарного разрыва располагались дом, три хозяйственных постройки и гараж. Хозяева обеих квартир стали выносить документы и вещи и в панике забыли вызвать пожарных. Пожарным позвонили местные жители спустя примерно 20 минут с момента обнаружения возгорания. За это время пламя с хлева перешло на постройки и дом.

В результате пожара уничтожены хозяйственные строения, гараж, половина дома, вторая квартира повреждена. В хлеву остались несколько куриц, которые не смогли выскочить на улицу.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.