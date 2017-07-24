Череповчанина будут судить за изнасилование 13-летней психически нездоровой дочери

В Череповце завершено расследование в отношении 47-летнего мужчины, который предстанет перед судом за изнасилование 13-летней психически нездоровой дочери.

Череповчанин обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).

- По версии следствия, летом 2016 года обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера и изнасилование собственной 13-летней дочери, пользуясь ее беспомощным состоянием ввиду малолетнего возраста и психического расстройства, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Как выяснили следователи, в тот момент мужчина был пьян, а матери девочки дома не было. Женщина, узнав о произошедшем, обратилась в следственные органы с заявлением о привлечении мужчины к уголовной ответственности. Обвиняемый своей причастности к совершению преступлений отрицать не стал.

Уголовное дело передано в суд.