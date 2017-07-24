На Первом канале покажут команду КВН, в которой играют вологжане

Команда веселых и находчивых ФСИН России стала участником гала-концерта музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН 2017».

Команда «Приказ 390», в которой играют сотрудники учреждений и курсанты образовательных организаций ФСИН России из разных регионов страны, в том числе двое из Вологды, дебютировала на музыкальном фестивале, выдержал два просмотра, где отсеялись восемь команд, и успешно добрался до финального концерта.

Курсанта ВИПЭ ФСИН России Сергея Абушинова в команде прозвали мастером эпизодических ролей. А в одном из тематических номеров сыграла роль сотрудник вологодского вуза Мария Полковникова.

«Побывать на этом фестивале – это большая честь, для участия нас пригласил сам Александр Масляков. Наше выступление было уверенным, мы смогли удивить, это подтвердили овации зрителей и комментарии после игры. Мы счастливы тут побывать, познакомиться со знаменитостями и просто посмотреть на город Светлогорск Калининградской области. Все, что от нас зависело, мы выполнили. Дебют удался! Эмоций море и все позитивные», – рассказала Мария Полковникова.

Предположительно, программа «Голосящий КиВиН 2017» выйдет в эфир на Первом канале в сентябре, сообщает пресс-служба ВИПЭ ФСИН России.