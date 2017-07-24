В Вологде задержали жителя Коноши, который собирал на улице свертки с наркотиками

В Вологде задержали жителя Архангельской области. Его подозревают в незаконном приобретении наркотических средств, сообщает областное управление МВД.

В ночь с 21 на 22 июля на улице Полярной сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на мужчину, который что-то подобрал в двух местах у подъезда жилого дома. Потом он направился к соседнему дому, рядом с которым забрал похожий сверток. После этого мужчина сел в автомобиль марки «Фольксваген Гольф». Правоохранители проследовали за ним и задержали.

На место задержания были вызваны сотрудники по контролю за оборотом наркотиков. У мужчины изъяли свертки с веществами, которые отправили на исследование. Оказалось, что в свертках быи синтетические наркотические средства: н-метилэфедрон (1,222 грамма) и TMCP-2201 (3,090 грамма).

Выяснилось, что задержанный - 33-летний житель поселка Коноша Архангельской области. С его слов, в Вологду он приехал на выходные.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.228 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.