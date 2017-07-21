87 тысяч сеголеток стерляди выпустили в реку в Устюженском районе

21.07.2017 [Общество]

87,7 тыс. сеголеток (ред. - так называют молодняк текущего года) стерляди выпустили сегодня в деревне Ванское Устюженского района в реку Мологу. Вместе со специалистами рыбного хозяйства в акции приняли участие местные жители и чиновники.

- Предполагалось, что выпускать рыбу будут технологическим способом с помощью специальной машины. На подъезде к реке транспорт увяз на дороге. Тогда вместе с жителями мы решили транспортировать стерлядь в Мологу с помощью ведер. Рыба при этом не пострадала, - рассказал  заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков.

Популяция стерляди сохранилась в Сухоне, в остальных реках Вологодской области она встречается единично. Рыбы для сегодняшней акции были выращены Мулинским рыбоводным хозяйством Нижегородской области специально для воспроизводства водных биологических ресурсов.

- Дело в том, что выживаемость стерляди, выращенной в искусственных условиях, намного выше выживаемости стерляди, появившейся в естественной среде. Процент выживаемости  в первом случае составляет  5-10% от выпускаемого количества сеголеток. В природе же остаются единицы, - рассказал ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства Михаил Борисов.

Чаще гибель стерляди происходит на самых ранних стадиях. На это влияют погодные условия, наличие питательной среды, содержание кислорода в воде, человеческий фактор и многое другое.

Сегодняшняя акция - это не первый выпуск стерляди в Мологу. Вчера  был произведен выпуск 6,38 тысяч сеголеток, выращенных кадуйской рыботоварной фирмой «Диана». В 2016 году в Мологу пустили 12,5 тысяч сеголеток.

Стерлядь выпускается и в другие водные объекты области - в те реки, где эта рыба исторически обитала. Накануне также было выпущено 6,3 тысяч сеголетокв в реку Сухону, 13,2 тысяч - в реку Вагу, сообщает пресс-служба областного правительства. Специалисты работают и над восстановлением численности других видов рыб. Так, в 2016 году в Рыбинское водохранилище было выпущено 150 тысяч личинок щуки и 50 тысяч сеголеток сазана, в Белое озеро - 2,5 млн личинок щуки, в реку Кубену - 3,7 млн личинок и 36 тысяч сеголеток нельмы.

- Отмечу, что все акции финансируются предприятиями, которые наносят ущерб водным ресурсам, например, в ходе строительства дорог, газопроводов. Согласно действующему законодательству, они компенсируют вред прямым путем – спонсируют выпуск рыб в водоемы, -  подытожил Михаил Глазков.

Тэги: рыба
Фото и инфографика пресс-службы областного правительства
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