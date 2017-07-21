Главу Вытегры оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение бюджетного законодательства

Главу Вытегры Светланы Авдухину оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение бюджетного законодательства.

По закону, муниципальные задания, которые городские учреждения получают от властей на год, должны быть доведены до них в том же году до 23 января.

- Вместе с тем фактически муниципальные задания для бюджетного учреждения культуры «Центр культуры «Вытегра» доведены только в феврале 2017 года после вмешательства прокуратуры Вытегорского района. Указанное бездействие со стороны органов местного самоуправления ставило под угрозу работу учреждения, а также создавало риск невыплаты заработной платы работникам организации, - сообщает областная прокуратура.

В отношении главы Вытегры было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение порядка формирования муниципального задания». Решением суда Светлана Авдухина оштрафована на 10 тысяч рублей.

Это уже не первый штраф Светланы Авдухиной на посту главы Вытегры. Год назад ее оштрафовали за нарушения законодательства о контрактной системе госзакупок. Во время прокурорской проверки выяснилось, что в октябре 2015 года администрация города заключила договор с одной из организаций на изготовление и поставку дорожных знаков. При этом необходимый по закону конкурс на выполнение работ проведен не был. Тогда УФАС оштрафовало Светлану Авдухину на 30 тысяч рублей.

Еще один штраф, на 20 тысяч рублей, ей выписывали за недопустимое изменение условий контрактов на благоустройство трех дорог в Вытегре.