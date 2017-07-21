В Вологде полицейские задержали мужчину, который забрал в кустах наркотики

В Вологде на улице Саммера полицейские заметили подозрительного мужчину, который что-то искал в кустах. Потом он сел в автомобиль «Митсубиси» и поехал в сторону парка Ветеранов. На перекрестке улиц Карла Маркса и Мудрова сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД остановили автомобиль.

Во время беседы с полицейскими водитель попытался сбросить на землю небольшой сверток. Сотрудники полиции вызвали следственно-оперативную группу для изъятия подозрительного предмета, а мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Химическое исследование содержимого свертка показало, что это синтетическое наркотическое средство н-метилэфедрон весом 0,752 грамма. В беседе с полицейскими 33-летний вологжанин пояснил, что заказал наркотик в интернете.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств). Подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы.