Два новых низкопольных автобуса начнут ездить по маршруту №9 в Вологде с 24 июля

Два новых низкопольных автобуса запустят с понедельника на маршрут №9 "Архангельская-Доронино" в Вологде. Оба «НефАЗа» закупило НП "Перевозчики пассажиров г. Вологда".

В салоне каждого из них - 25 посадочных мест, общая вместимость - более 100 пассажиров. Вентиляционный люк открывается автоматически, для этого в салоне есть специальная кнопка. Также предусмотрена функция «спуск» для маломобильных граждан. На остановке водитель самостоятельно опускает и поднимает аппарель для съезда коляски, сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, в автобусе предусмотрена автоматическая система пожаротушения. В кабине водителя есть сигнализация, которая реагирует на задымление. В моторном отсеке расположен датчик, он срабатывает при возгорании и приводит в действие 4 порошковых огнетушителя.

Кроме этих машин, на маршрутах частников и ПАТП-1 уже работает 26 новых автобусов, но большинство из них не приспособлены для маломобильных граждан: это 22 ПАЗа и 4 низкопольных автобуса марок ЛиАЗ и МАЗ.

Закупка новой техники продолжится за счет средств как частных перевозчиков, так и бюджета города.

- Администрацией города Вологды запланировано приобретение 10 низкопольных автобусов, работающих на газомоторном топливе. В скором времени будет проводиться открытый аукцион на приобретение данных машин. Они будут закуплены до конца 2017 года. Рассматриваются разные варианты, в том числе марки НефАЗ, Volgabus и других, – пояснил консультант по транспорту отдела транспорта департамента городского хозяйства администрации города Вологды Антон Комяков.

Автобусы будут большой вместимости, стоимость каждого – порядка 5 миллионов рублей. Средства из городского бюджета на эти цели уже выделены.