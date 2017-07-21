В Вологде подожгли "Тойоту": от нее загорелись еще две иномарки
21.07.2017 [Происшествия]
В Вологде ночью неизвестные подожгли припаркованную возле дома иномарку.
Инцидент произошел возле дома №1 по улице Болонина. Его жильцы проснулись около четырех часов утра от бликов пламени: во дворе загорелся автомобиль «Тойота Королла».
- Пламя также повредило две рядом стоящие машины. Передняя часть лакокрасочного покрытия повреждена у «Джили Эмгранд», 2008 года выпуска, а также у внедорожника «Ниссан», - сообщает пресс-служба областного УМЧС.
На месте возгорания обнаружены следы бензина. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.
Фото областного УМЧС