В Вологде подожгли "Тойоту": от нее загорелись еще две иномарки

В Вологде ночью неизвестные подожгли припаркованную возле дома иномарку.

Инцидент произошел возле дома №1 по улице Болонина. Его жильцы проснулись около четырех часов утра от бликов пламени: во дворе загорелся автомобиль «Тойота Королла».

- Пламя также повредило две рядом стоящие машины. Передняя часть лакокрасочного покрытия повреждена у «Джили Эмгранд», 2008 года выпуска, а также у внедорожника «Ниссан», - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

На месте возгорания обнаружены следы бензина. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.