В Вытегре будут судить мужчину, избившего сожительницу

В Вытегре будут судить 48-летнего мужчину, который в 2015 году избил сожительницу. Женщина скончалась в 2016 году от заболевания, не связанного с избиением.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, в ночь на 27 декабря 2015 года пьяный мужчина в ходе ссоры с сожительницей нанес ей множественные удары руками, а также неустановленными твердыми тупыми предметами по голове и телу. В результате женщина получила многочисленные переломы грудины и ребер, а также кровоподтеки и ссадины.

– В январе 2016 года ее обнаружили мертвой, но скончалась она от заболевания, которое не имеет отношения к полученным повреждениям, - пояснила старший помощник руководителя следственного управления Наталья Летенкова.

­Первоначально по факту травмирования женщины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью). Сожитель потерпевшей отрицал свою причастность к преступлению. Он сказал, что пострадавшая получила телесные повреждения в результате ее неоднократных падений в нетрезвом состоянии.

В январе 2017 года следователи организовали комплекс следственно-оперативных мероприятий, а также 8 экспертиз. Их результаты свидетельствуют о причастности мужчины к совершенному преступлению. Телесные повреждения женщины специалисты расценили как причинение тяжкого вреда здоровью.

Дело направлено в суд. Теперь житель Вытегры обвиняется по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы