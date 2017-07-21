Возле деревни Ботово в Череповецком районе обнаружили свалку испорченных продуктов

21.07.2017 [Происшествия]

Свалку испортившихся продуктов обнаружили возле деревни Ботово в Череповецком районе в минувшую пятницу, сообщает местная газета «Сельская новь». Возле дороги, ведущей на очистные сооружения бывшего свинокомплекса Ботово, свалили форель в вакуумной упаковке, куски индейки, головы сыров, тушки курицы, косички копченого сыра и другие продукты, вывезенные из магазина.

Череповчане говорят, что место, где образовалась свалка - укромное. Вокруг перелесок, а сама дорога по сути тупиковая, сюда мало кто заезжает после закрытия свинокомплекса.

- Видимо, водитель либо знал эту дорогу, либо ему кто-то подсказал, - считает глава Яргомжского поселения Алексей Пычев. – Я сразу же обратился в правоохранительные органы: сотрудники полиции выехали на место, составили протокол и сделали фото продуктов с ценниками. На большинстве из них была маркировка ТРЦ «Макси».

На некоторых была и дата производства – 12 июля, и адрес – проспект Победы, 200 в Череповце. По этому адресу находится торговый центр «Макси», в котором как раз 12 июля произошел пожар. Сейчас там ведутся восстановительные работы и уборка. Как известно, больше всего во время пожара пострадал продовольственный гипермаркет. По сообщению пресс-службы компании «Макси», продукцию пришлось утилизировать.

- Для утилизации продуктов после ЧП в нашем торгово-развлекательном центре на пр. Победы, 200, мы пригласили (заключили договор) специализированные предприятия Череповца. Известие, что часть продуктов (примерно одна машина) вывезена не на полигон, а выгружена недалеко от Ботово, стало для нас неожиданным и крайне неприятным. Мы передали информацию о специализированных предприятиях, занимающихся утилизацией продукции после ЧП в ТРЦ, в правоохранительные органы. Мы также, как с жители Ботово, были заинтересованы в том, чтобы установить нарушителя. Поэтому мы провели внутреннее расследование – побеседовали с руководством этих предприятий. Как выяснилось, весь автотранспорт данных предприятий оснащён системой GPS и бесконтрольный сброс отходов помимо узаконенных мест исключён. Тем не менее, прецедент был, – так прокомментировала ситуацию начальник отдела общественных связей компании «Макси» Татьяна Шепелина.

Незаконной свалкой уже занимается полиция, они проверяют подрядные организации, которые занимались утилизацией продуктов из гипермаркета. Сейчас свалка ликвидирована.

 

Тэги: нарушения, свалка, Экология
Фото газеты "Сельская новь"
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