Житель Бабаево нашел на дачном участке гранату времен Великой Отечественной войны

На приусадебном участке в Бабаево нашли гранату времен Великой Отечественной войны.

К полицейским поступило сообщение от местного жителя о том, что во время работ на дачном участке он обнаружил предмет, по внешнему виду напоминающий боеприпас. На место происшествия выехали сотрудники череповецкого ОМОН Росгвардии по Вологодской области.

Обеспечив безопасность местных жителей, взрывотехник спецподразделения и инструктор-кинолог с овчаркой провели экспресс-анализ подозрительного предмета. В ходе обследования было установлено, что обнаруженный предмет является гранатой Ф-1 с фрагментом запала Ковешникова. Боеприпасы данного образца использовались во время Великой Отечественной войны.

Как сообщает региональное управление Росгвардии, находка не является опасной для жизни. В полом корпусе снаряда взрывчатых веществ не обнаружено.