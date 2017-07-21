Три дома загорелись из-за попадания молнии в Вологодской области

21.07.2017 [Происшествия]

Три частных дома загорелись накануне в Вологодской области из-за попадания молнии во время грозы. Два случая зафиксировано в Череповецком районе, один – в Шекснинском.

Первый пожар произошел около 14 часов в деревне Лапач Череповецкого района. Одноэтажный деревянный дом использовался в качестве дачи. На момент возгорания в доме никого не было, дверь была заперта, проводка в доме исправна. По словам соседей, над деревней бушевала гроза, не раз были видны молнии. Дым, а затем и пламя стало вырываться из-под крыши через некоторое время после прохождения грозового фронта. Огнем уничтожена кровля, повреждена внутренняя и внешняя отделка дома.

Около восьми часов вечера на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит двухэтажный дачный дом с мансардным этажом в деревне Сямичи Шекснинского района.

- На момент возгорания в доме никого не было. Соседи заметили дым и пламя, вырывающееся из-под кровли. Местные жители рассказывают, что до этого была гроза. По предварительным данным, причиной возгорания стало попадание разряда молнии в дом, - сообщает региональное управление МЧС.

В результате пожара повреждена кровля, мансардный и второй этаж, а также внутренняя отделка первого этажа.

Третьим домом, вероятной причиной пожара в котором было попадание молнии, стал дачный дом в деревне Сойволовская Череповецкого района. Около девяти часов вечера отец хозяина, который проживал поблизости, увидел дым, идущий из-под конька. Здание было заперто, в нем никого не было, проводка находилась в исправном состоянии, печи не топились. Ближайшая пожарная часть находится в 41 километре от места возгорания. Площадь пожара составила 96 квадратных метров. Огнем повреждена кровля, внутренняя и внешняя отделка здания.

Тэги: молния, пожар
Фото областного УМЧС
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