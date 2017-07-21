Двое жителей Вологды украли батарею в расселенном доме

21.07.2017 [Происшествия]

Двое жителей Вологды украли радиатор отопления, два канализационных люка и стойку для урны

Подозрительных мужчин, которые несли по улице четыре секции радиатора, полицейские заметили во время патрулирования

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали двух подозреваемых в краже металла. Мужчины привлекли к себе внимание патрульных секциями радиатора отопления, которые они несли по улице. Инцидент произошел на Новоархангельском шоссе.

- Один из мужчин пояснил стражам правопорядка, что проживает в соседнем доме, а радиатор снял у себя в квартире. Проследовав по указанному адресу, сотрудники Росгвардии обнаружили в квартире вологжанина два канализационных люка и стойку для урны. Со слов 36-летнего злоумышленника, имущество было похищено ранее, - сообщает пресс-служба вологодского управления Росгвардии.

Позже выяснилось, что радиатор был также украден мужчинами - они забрали его в расселенном доме. В отношении 36-летнего вологжанина и его 28-летнего приятеля возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Тэги: кража
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