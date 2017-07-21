В Вологде 25 июля пройдет митинг обманутых дольщиков

Митинг обманутых дольщиков пройдет в гайд-парке на улице Воровского, 66 в Вологде 25 июля. Время проведения акции - с 18 до 21 ч., сообщает инициативная группа дольщиков ЖК "Кувшиново".

Первоначально организаторы акции планировали провести ее на Кремлевской площади. Именно это место было указано в заблаговременно поданной в городскую администрацию заявке на митинг. Однако власти не согласовали его проведение, ссылаясь на то, что 25 июля там будут проводиться «культурно-массовые мероприятия». Альтернативную площадку дольщикам, несмотря на их просьбу, также не предложили.

Активисты уверены, что такое поведение городской администрации - скрытый отказ, чтобы они не успели в отведенные законом сроки оформить должным образом заявку. В итоге было принято решение провести митинг в гайд-парке на улице Воровского, то есть там, где согласование мероприятий с властями не требуется.

- Спасибо нашим дольщикам, которые постоянно бьются ! Только этот шум, который мы создали, помог не допустить глади! Теперь о нас знают и говорят! 25 очередной митинг! Нужно приходить! Так как я говорил, все дорожные карты по достройке дома, сочиняем мы! А они только получают зарплату и отчитываются в Москву, что у них все хорошо! – пишет в группе дольщиков вологжанин Алексей Трифонов.

Напомним, что директора «СУ-13» Светлану Шабурину подозревают в хищении 150 млн рублей дольщиков.

По данным областной прокуратуры, сейчас в Вологодской области приостановлено строительство 22 многоквартирных жилых домов, а среди жителей региона, включенных в реестр обманутых дольщиков, 223 человека. Их количество постоянно растет.

- В отделах службы судебных приставов по Вологодской области на исполнении находится 332 исполнительных производства в отношении 19 должников, организаций-застройщиков, расположенных в Вологде и Череповце, Вологодском районе, осуществляющих строительство жилья за счет привлеченных средств граждан на сумму более 46 млн рублей. Серьезную озабоченность вызывают факты введения в отношении застройщиков, осуществляющих строительство домов, процедур банкротства. Прокурорам следует принять к недобросовестным застройщикам меры уголовно-правового характера, в том числе обязательно давать оценку признакам преднамеренного банкроства, - отметил во время своего выступления на коллегии областной прокуратуры зампрокурора области Сергей Фирсов.

Добавим, что 25 июля митинги обманутых дольщиков пройдут в нескольких городах России. Кроме Вологды, в их числе Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск, Калининград, Кострома, Краснодар, Ростов-на-Дону, Иваново, Уфа, Красноярск, Нижний Новгород, Томск, Горно-Алтайск и еще пять городов Московской области.