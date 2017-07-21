В Вологде 25 июля пройдет митинг обманутых дольщиков

21.07.2017 [Общество]

Митинг обманутых дольщиков пройдет в гайд-парке на улице Воровского, 66 в Вологде 25 июля. Время проведения акции - с 18 до 21 ч., сообщает инициативная группа дольщиков ЖК "Кувшиново".

Первоначально организаторы акции планировали провести ее на Кремлевской площади. Именно это место было указано в заблаговременно поданной в городскую администрацию заявке на митинг. Однако власти не согласовали его проведение, ссылаясь на то, что 25 июля там будут проводиться «культурно-массовые мероприятия». Альтернативную площадку дольщикам, несмотря на их просьбу, также не предложили.

Активисты уверены, что такое поведение городской администрации -  скрытый отказ, чтобы они не успели в отведенные законом сроки оформить должным образом заявку. В итоге было принято решение провести митинг в гайд-парке на улице Воровского, то есть там, где согласование мероприятий с властями не требуется.

- Спасибо нашим дольщикам, которые постоянно бьются ! Только этот шум, который мы создали, помог не допустить глади! Теперь о нас знают и говорят! 25 очередной митинг! Нужно приходить! Так как я говорил, все дорожные карты по достройке дома, сочиняем мы! А они только получают зарплату и отчитываются в Москву, что у них все хорошо! – пишет в группе дольщиков вологжанин Алексей Трифонов.

Напомним, что директора «СУ-13» Светлану Шабурину подозревают в хищении 150 млн рублей дольщиков.

По данным областной прокуратуры, сейчас в Вологодской области приостановлено строительство 22 многоквартирных жилых домов, а среди жителей региона, включенных в реестр обманутых дольщиков, 223 человека. Их количество постоянно растет.

- В отделах службы судебных приставов по Вологодской области на исполнении находится 332 исполнительных производства в отношении 19 должников, организаций-застройщиков, расположенных в Вологде и Череповце, Вологодском районе, осуществляющих строительство жилья за счет привлеченных средств граждан на сумму более 46 млн рублей. Серьезную озабоченность вызывают факты введения в отношении застройщиков, осуществляющих строительство домов, процедур банкротства. Прокурорам следует принять к недобросовестным застройщикам меры уголовно-правового характера, в том числе обязательно давать оценку признакам преднамеренного банкроства, - отметил во время своего выступления на коллегии областной прокуратуры зампрокурора области Сергей Фирсов.

Добавим, что 25 июля митинги обманутых дольщиков пройдут в нескольких городах России. Кроме Вологды, в их числе Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск, Калининград, Кострома, Краснодар, Ростов-на-Дону, Иваново, Уфа, Красноярск, Нижний Новгород, Томск, Горно-Алтайск и еще пять городов Московской области.

Тэги: дольщики, СУ-13
Сюжет: обманутые дольщики
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Две вологодские фирмы пытались вывести 6 млрд рублей из России в Великобританию
В Вологде главного врача поликлиники № 4 приговорили к 5 годам колонии строгого режима
Мобильный телефон за 500 рублей: купить имущество, арестованное приставами, можно на специальном сайте
В Чагодощенском районе в столкновении "Киа" и "Лады" погибли четыре человека
В Вологде возбудили уголовное дело по факту смерти в больнице 5-летней девочки
Женившийся на череповчанке нигериец – губернатору: «Жизнь станет лучше, если вы можете помочь и поддержать нас, сэр»
Начальник управления МВД Вологодской области: «Я в это не верю, что есть атеисты»
Под Устюжной водитель «Ауди» погиб при обгоне: машина столкнулась с автобусом
За сутки в Вологодской области утонули двое мужчин
В Вологде с 1 сентября закроют центр профподготовки УМВД
21.07.2017 [Происшествия]

Три дома загорелись из-за попадания молнии в Вологодской области

744
0
20.07.2017 [Общество]

Долг управляющих компаний Вологодской области за электроэнергию с начала года вырос на 60 млн рублей

638
1
19.07.2017 [Общество]

Горячая вода в квартирах домов центральной части Вологды не появилась в срок из-за дефектов труб

1634
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Главу Вытегры оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение бюджетного законодательства
В Вологде полицейские задержали мужчину, который забрал в кустах наркотики
Два новых низкопольных автобуса начнут ездить по маршруту №9 в Вологде с 24 июля
В Вологде подожгли "Тойоту": от нее загорелись еще две иномарки
В Вытегре будут судить мужчину, избившего сожительницу
Возле деревни Ботово в Череповецком районе обнаружили свалку испорченных продуктов
Житель Бабаево нашел на дачном участке гранату времен Великой Отечественной войны
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

6976
0
21.07.2017 [БлогоVO]

Ещё одно свидетельство абсолютно безжалостной интернет-реальности сегодняшнего дня

129
0
20.07.2017 [Обзор Прессы]

В России вынесли первый приговор администратору «групп смерти»

412
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика