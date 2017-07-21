Вологжанин, ударивший полицейского по голове, признан невменемым

21.07.2017 [Происшествия]

43-летний житель Вологды отправится на принудительное лечение за нападение на полицейского, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Инцидент произошел 28 декабря 2016 года в одном из домов на улице Преображенского. Подсудимый повредил входные двери квартир соседей по подъезду, а, после, не желая давать объяснений, закрылся в своей квартире. Когда к нему пришли полицейские, он повел себя агрессивно и ударил одного из правоохранителей по голове.

- Следствием проведена мужчине судебная психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой в момент совершения инкриминируемого деяния он страдал и страдает в настоящее время психическим расстройством, лишившим его возможности осознавать свои действия и руководить ими. – сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Решением суда мужчине назначено принудительное лечение  в медицинском учреждении, оказывающем психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Тэги: нападение, полиция, психиатрия
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