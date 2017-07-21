В Череповце в столкновении двух иномарок пострадала 12-летняя девочка
21.07.2017 [Происшествия]
В Череповце в столкновении «Фольксвагена» и «Хендая» получила травмы 12-летняя девочка. ДТП произошло накануне около 19.40 возле дома №30 по улице Краснодонцев, сообщает пресс-служба областного УМВД.
По предварительным данным, 25-летний водитель «Фольксвагена», поворачивая во двор, не предоставил преимущества в движении ехавшему навстречу «Хендай». В результате столкновения 12-летняя пассажирка второй иномарки с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму была доставлена в медучреждение.
Фото областного УМВД