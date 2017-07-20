В Вологде с 1 сентября закроют центр профподготовки УМВД

Центр профессиональной подготовки УМВД по Вологодской области закрывается с 1 сентября. Эту информацию сегодня журналистам на пресс-конференции подтвердил начальник областного УМВД Виктор Пестерев.

Предполагается, что правоохранители будут проходить подготовку в Рязани.

- Комплектование – это, наверное, проблема №1 для Вологодчины. Руководство системы МВД пришло к выводу, что комплектование на базе субъектов не так эффективно. Я не был в этом учебном центре, какими потенциалами он обладает не знаю, но думаю, что какая-то проблема возникнет (после его закрытия – прим. редакции) по сотрудникам дорожных служб. Минус в том, что слишком далеко закрепили учебный центр за Вологодчиной. В данном направлении мы будем работать, возможно обращение и к руководству министерства внутренних дел, чтобы перепрофилировать что-нибудь где-нибудь поближе. Я даже согласен, чтобы это был Ярославль или Санкт-Петербург. Это будет более выгодно, чем ездить в Рязань, - считает Виктор Пестерев.

По словам начальника областного УМВД, еще одна кадровая проблема заключается в том, что в Вологде нет профильного учебного заведения по линии управления. Например, в Белгороде аналогичный учебный центр прикрепили к вузу, и его эффективность выросла в разы.

Центр профессиональной подготовки сотрудников МВД появился в Вологде в конце 1940-х годов, когда появилась потребность в создании специального учебного подразделения для подготовки кадров для правоохранительных органов. Последнее время он работал по адресу ул. Козленская, 88.