Родителям в Вологде расскажут о проектах в сфере образования

В августе в Вологде пройдет образовательный салон для родителей. В рамках мероприятия организаторы собираются рассказать о новых проектах, которые реализуются в регионе в сфере образования.

Всего в 2017 году в Вологодской области реализуются 11 приоритетных образовательных проектов. В рамках одного из них будет завершен ремонт спортивных залов в 13 сельских школах, другой посвящен первому в регионе технопарку. Благодаря проекту по дополнительному образованию с 5 по 8 сентября в Вытегорском районе пройдет фестиваль народной культуры «Наследники традиций». Кроме того, к концу 2017 года в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования будут включены около 15 тысяч детей из 21 района и городского округа.

В рамках реализации проекта в сфере профессионального образования создана базовая профессиональная образовательная организация на площадке Череповецкого лесомеханического техникума им В.П. Чкалова. Она обеспечивает поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов. Благодаря проекту «Создание новых мест в школах» будет построена новая школа в центре «Корабелы Прионежья» Вытегорского района на 150 мест. Еще несколько проектов предполагают проведение мероприятий по созданию «доступной среды» в образовательных организациях, повышению качества образования в школах области, отработку новых технологий обучения и воспитания в 2017-2018 учебном году.

- В этом году принято решение эти проекты показать на нашем образовательном салоне, который мы будем проводить в августе, - рассказала начальник департамента образования Вологодской области Елена Рябова. - Это мероприятие неслучайно называется «салон», потому что мы считаем, что образование должно становиться более открытым, и родитель должен иметь возможность доступа на площадки салона. - Там он не просто увидит содержание проектов, а сможет проконсультироваться со специалистами и педагогами, познакомиться с опытом реализации проектов сферы образования, задать вопросы по всем направлениям образовательной деятельности.

Информация о точной дате, времени и месте проведения салона будет размещена на официальном сайте департамента образования области.