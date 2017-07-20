ФК «Череповец» обыграл соперников из ивановского «Текстильщика»

20.07.2017 [Спорт]
ФК «Череповец» обыграл соперников из ивановского «Текстильщика»

Накануне прошли очередные матчи Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо». ФК «Череповец» в последнем туре первого круга Первенства на выезде встречался с молодёжной командой ивановского «Текстильщика». Череповчане были в оптимальном составе, а команда из Иванова усилилась двумя игроками основного состава, играющего в ПФЛ.

Первый тайм прошел без голов. Во втором череповчанам удалось выйти вперед после забитого пенальти Антона Балашова, которого соперник сбил в своей штрафной в начале тайма. На 71-й минуте «Текстильщику» удалось сравнять счет. Победу "желто-черным" принес гол в конце матча Антона Балашова. Счет 2:1.

Первый круг игр в Первенстве МФФ «Золотое кольцо» футбольный клуб «Череповец» завершил на первой строчке турнирной таблицы.

Ещё одна команда нашего региона «СДЮШОР-Вологда» на своем поле принимала кировский «Факел» и уступила со счетом 0:3.

В следующем матче «СДЮШОР-Вологда» на выезде сыграет с тверской «Волгой 1908» 30 июля. А матч ФК «Череповец» с командой из Твери пройдет 9 августа.

Тэги: Футбол
Фото: fc-textil.ru
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