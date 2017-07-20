Вологжанин завоевал две медали на V этапе Кубка России по спортинг-компакту

20.07.2017 [Спорт]

15 и 16 июля в Мурманске прошел V этап Кубка России по спортинг-компакту. Победителей выявляли в четырех категориях: среди юниоров, ветеранов, мужчин и женщин.

Вологодскую область на этих соревнованиях представляли Сергей Носов, Николай Попов, Дмитрий Архипов и Андрей Смирнов.

Наилучших результатов среди вологжан смог добиться мастер спорта Сергей Носов, который занял второе место в индивидуальной дисциплине среди мужчин, уступив один балл победителю соревнований. Также вместе с партнерами Александр Беловым и Фёдором Бянкиным из Санкт-Петербурга он стал победителем командных соревнований, выступая за команду ВОФС 2. Другая команда, ВОФС 1, в которой тоже выступали вологжане, заняла 4 место.

Справка

Компакт-спортинг - это разновидность стендовой стрельбы, которая проводится на оборудованных специализированных площадках. Как правило, площадки для стрельбы оснащены специализированными металлическими машинками, имитирующими полеты птиц и бег зверя.


 

Тэги: спортивная стрельба
Фото: Report.az
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