Начальник управления МВД Вологодской области: «Я в это не верю, что есть атеисты»

В Вологде сегодня состоялась первая пресс-конференция нового начальника областного управления МВД. Виктор Пестерев был назначен на этот пост указом президента 6 июля 2017 года, ранее генерал-майор занимал аналогичную должность в Белгородской области.

- Мои первые шаги были направлены на ознакомление с оперативной обстановкой, на проведение дополнительных встреч с руководителями правоохранительных структур, надзорных инстанций, потому что я считаю, что стабильно работающий коллектив – это хорошо, но нужно не стоять на месте, двигаться дальше. Я думаю, что удастся повысить эффективность работы общественных организаций правоохранительной направленности, скорректировать направление усиления материально-технической составляющей сотрудников полиции, особенно работников ДПС, ППС, участковых уполномоченных полиции. Ну и постараюсь, конечно, внедрить всё то хорошее, что было на Белгородчине и сохранить все то, что имеется на Вологодчине, - начал встречу с журналистами Виктор Пестерев.

Так, например, новый начальник УМВД заявил, что в Вологодской области он будет работать над сокращением сроков расследования преступлений сотрудниками полиции.

- Если говорить о стиле моего руководства, я считаю, что он достаточно авторитарный, но в то же время и демократический. Пропагандирую открытость, доступность, при принятии решений всегда стараюсь подходить взвешенно, чтобы принцип справедливости существовал в любых нормативных документах начальника УМВД, даже если они касаются наказаний проштрафившихся сотрудников, если так можно выразиться,- говорит Виктор Пестерев.

Виктор Пестерев. Фото пресс-службы губернатора.

С момента назначения Виктор Пестерев успел посетить, помимо Вологды, Череповец и Великий Устюг. По словам начальника УМВД, Вологодская область отличается от Белгородской не только площадью и количеством населения: специфика преступлений в его предыдущем регионе работы другая, например, там больше наркопреступлений и преступлений, связанных с контрабандой.

Журналисты также поинтересовались, почему, заступая на новую должность, Виктор Пестерев решил встретиться с вологодским митрополитом Игнатием.

- Что касается взаимодействия с епархией, то это мое личное убеждение, вреда от этого нет никакого, только польза. Опять же, опираясь на свой жизненный путь, я должен вам сказать, что бывают такие случаи, чтобы их преодолеть, нужно не только физическую силу иметь, но и духовную. Поэтому я и решил то, что делалось на Белгородчине, реализовать на Вологодчине. Для примера: там мы с епархией заключили соглашение. Почему с епархией? Потому что большая часть личного состава все-таки крещеные люди и христиане. Не больше 10 % - все остальное, в том числе атеисты, хотя я в это не верю, что есть атеисты. Многие сотрудники наши вынуждены выполнять свой служебный долг за пределами области. На Вологодской области достаточно большой процент погибших при исполнении служебных обязанностей. За семь лет пребывания на Белгородчине, с учетом того, что было соглашение заключено, и перед длительной командировкой каждого сотрудника батюшка благословил, я ничего не хочу сказать, это, наверное, надо еще изучать научным образом, но потерь нет вообще,- поделился опытом Виктор Пестерев.

Он отметил, что, по его мнению, полиция должна по максимуму использовать возможности церкви в охране правопорядка.

- В частности, у них есть народный лекторий, и через этот народный лекторий мы можем спрофилактировать количество пьянства за рулем. Это я тоже убежден, потому что это уже все проверено. Поэтому в планах УМВД заключить соглашение здесь, с вологодской епархией и все, что я сказал, хорошее, попробовать применить здесь на практике, - считает Виктор Николаевич.

Встреча Виктора Пестерева с вологодским митрополитом Игнатием. Фото сайта Вологодской митрополии.

Говоря о личной жизни, Виктор Пестерев рассказал, что сейчас решает вопрос о переезде в Вологодскую область его семьи, подыскивает место работы для жены. Новый начальник УМВД занимается спортом, но пока привычные для него пробежки в лесном массиве пришлось заменить на плавание в бассейне.

- Поддержание физического состояния себя – задача всех руководителей. С учетом временного места проживания, там бегать негде, поэтому меняю бег на бассейн. Буду с утра в бассейне. Что касается увлечений, коллекционирование монет – одно из увлечений, но я точно так же увлечен художественной литературой, очень люблю почитать, особенно романы с историческими фактами. Сейчас больше увлечен перечитыванием классики, потому что одно дело, когда знакомишься с произведениями, особенно русской литературы, в молодости, а другое – когда уже в возрасте. Восприятие совсем по-другому. Сейчас вот дочитываю «Тихий Дон». Хотя и фильм вышел, но все равно вот решил еще раз перечитать Шолохова. Рыбалку люблю, погулять в лесу тоже, - говорит Виктор Пестерев.

Он также рассказал, что у него двое детей: сын и дочь. Оба уже взрослые, сын служит пограничником на Севере, у дочери свой бизнес – небольшое предприятие.