Вологжанина, угрожавшего топором проститутке, осудили условно

20.07.2017 [Происшествия]

В Вологде вынесли приговор мужчине, который взял в заложники вызванную домой проститутку и угрожал расправой приехавшим ее вызволять полицейским.

Инцидент произошел 23 февраля этого года. Подсудимый, будучи пьян, вызвал к себе домой по телефону незнакомую женщину «для оказания интимных услуг».

- В прихожей дома он нанес женщине побои, затем взял топор и приставил его лезвием к лицу женщины и высказал в ее адрес угрозу убийством, после чего под угрозой ножа и собаки незаконно удерживал ее в доме несколько часов. Из сумки потерпевшей он похитил мобильный телефон, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Крики женщины услышали соседи и вызвали полицию. После прибытия сотрудников СОБР подсудимый отпустил женщину, но стал размахивать ножом в сторону правоохранителей, высказывал им угрозы и натравливал собаку. 

Причину своих действий мужчина следователям так и не пояснил, однако свою вину по предъявленному обвинению признал полностью и заявил ходатайство об особом порядке принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства.

В итоге мужчину признали виновным в совершении уголовных преступлений по статьям «Побои», «Угроза убийством», «Незаконное лишение свободы», «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года условно.

Тэги: нападение, топор, проституция
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