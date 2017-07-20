В Соколе мать осужденного попыталась пронести в колонию сим-карту в ножке чемодана

В Соколе мать одного из осужденных попыталась пронести в исправительную колонию №4 сим-карту и карту памяти в пластмассовой ножке чемодана.

Запрещенные предметы были обнаружены сотрудниками отдела безопасности учреждения, когда женщина пришла в колонию на длительное свидание.

- Как пояснила женщина, на предыдущем свидании к ней обратился ее сын с просьбой – передать ему сим-карту и карту памяти. Отказать сыну она не смогла. Идея спрятать запрещенные предметы в чемодане пришла ей спонтанно, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

В исправительной колонии отмечают, что это не первая попытка доставки запрещенных предметов осужденным в этом году. Так, например, в мае сотрудниками отдела безопасности ИК №4 при досмотре одной из посылок, поступившей в учреждение, были обнаружены семь телефонов. Материалы по данному факту направлены в мировой суд Сокольского района.