Японцы научат вологжан управлять персоналом на Сокольском ДОКе

20.07.2017 [Экономика]
Японцы научат вологжан управлять персоналом на Сокольском ДОКе

20-24 июля специалисты департамента международного сотрудничества Japan Productivity Center (Токио) проведут на Сокольском деревообрабатывающем комбинате серию управленческих тренингов.

Четыре японских тренера в сопровождении двух переводчиков обучат менеджмент деревообратывающего комбината японской модели управления персоналом и его мотивации, исключению «напрасных трат и действий» в целях повышения производительности труда. Коучеры из Токио посетят цеха, осмотрят производственные подразделения и подведут итоги учебной работы, сообщает портал правительства Вологодской области.

Рабочая поездка специалистов из Японии на предприятие запланирована в рамках Меморандума о сотрудничестве, подписанного в декабре 2016 года министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым и министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

Тэги: экономика, Япония, персонал
Фото пресс-службы правительства области
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Две вологодские фирмы пытались вывести 6 млрд рублей из России в Великобританию
В Вологде главного врача поликлиники № 4 приговорили к 5 годам колонии строгого режима
Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении руководства "Вологдабанка"
В Чагодощенском районе в столкновении "Киа" и "Лады" погибли четыре человека
Мобильный телефон за 500 рублей: купить имущество, арестованное приставами, можно на специальном сайте
Под Устюжной водитель «Ауди» погиб при обгоне: машина столкнулась с автобусом
В Вологде возбудили уголовное дело по факту смерти в больнице 5-летней девочки
За сутки в Вологодской области утонули двое мужчин
Мэрия Череповца отказывается продлевать договор с «Газпром теплоэнерго Вологда» на эксплуатацию тепловых сетей города
Пьяный житель Череповецкого района ездил по деревне на гусеничной армейской машине
20.07.2017 [Общество]

Женившийся на череповчанке нигериец – губернатору: «Жизнь станет лучше, если вы можете помочь и поддержать нас, сэр»

1551
0
20.07.2017 [Общество]

В Белозерском районе остается непроезжей дорога на Шолу: жители обратились к губернатору

703
0
19.07.2017 [Общество]

В Чагодощенском районе возбудили уголовное дело из-за некачественного жилья для переселенцев

1598
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде с 1 сентября закроют центр профподготовки УМВД
Родителям в Вологде расскажут о проектах в сфере образования
ФК «Череповец» обыграл соперников из ивановского «Текстильщика»
Вологжанин завоевал две медали на V этапе Кубка России по спортинг-компакту
Начальник управления МВД Вологодской области: «Я в это не верю, что есть атеисты»
Вологжанина, угрожавшего топором проститутке, осудили условно
В Соколе мать осужденного попыталась пронести в колонию сим-карту в ножке чемодана
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

6925
0
20.07.2017 [БлогоVO]

Везде борщевик

593
0
20.07.2017 [Обзор Прессы]

В России вынесли первый приговор администратору «групп смерти»

172
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика