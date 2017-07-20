Японцы научат вологжан управлять персоналом на Сокольском ДОКе

20-24 июля специалисты департамента международного сотрудничества Japan Productivity Center (Токио) проведут на Сокольском деревообрабатывающем комбинате серию управленческих тренингов.

Четыре японских тренера в сопровождении двух переводчиков обучат менеджмент деревообратывающего комбината японской модели управления персоналом и его мотивации, исключению «напрасных трат и действий» в целях повышения производительности труда. Коучеры из Токио посетят цеха, осмотрят производственные подразделения и подведут итоги учебной работы, сообщает портал правительства Вологодской области.

Рабочая поездка специалистов из Японии на предприятие запланирована в рамках Меморандума о сотрудничестве, подписанного в декабре 2016 года министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым и министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.