Женившийся на череповчанке нигериец – губернатору: «Жизнь станет лучше, если вы можете помочь и поддержать нас, сэр»

20.07.2017 [Общество]

В июле в онлайн-приемную губернатора Вологодской области обратился 31-летний нигериец Аджай Габриэль. Последние несколько лет он живет в Череповецком районе, а написать главе области его вынудило, по его словам, унижение и расизм, с которыми он сталкивался на работе. Из-за этого с работы ему пришлось уйти.

«Я считаю, что в этой стране так много и я люблю быть здесь. недавно работал водитель погрузчика и тракторист на спец - авто транс, но мне придется оставить работу, потому что я постоянно сталкиваюсь с унижением и расизмом», - написал Габриэль.

Он просит губернатора поддержать его бизнес-проект – мужчина хочет открыть магазин, где будет продаваться специализированная одежда:

«Жизнь станет лучше, если вы можете помочь и поддержать нас, сэр. Я не знаю, что еще написать, мы могли бы взять кредит в банке, но никакой банк никогда не даст кредит из-за нашего статуса. Я пишу вам, чтобы попросить вас поддержать нас и наш бизнес-проект. Нужно место в центре города, чтобы начать бизнес. Есть такая мечта открыть большой магазин, который специализировался на зимние ботинки, специализированная одежда, специальная одежда для уличных рабочих и всех других помещениях».

Напомним, об истории любви Аджая Габриэля из Нигерии и жительницы поселка Новые Углы Череповецкого района Натальи Ведениной в 2015 году рассказал сайт мэрии Череповца. Познакомились они в 2009 году на сайте знакомств. Первое время общались с помощью электронного переводчика, потому что Наталья не знала английского, а Габриэль – русского. Знакомый по переписке оказался намного моложе Натальи – он всего на 7 лет старше сына череповчанки, но ее это не смутило. Говорит, что он понимал ее настроение без слов. Приехать в Россию молодой человек тогда не смог – не дали визу. Тогда Наталья решила ехать в Нигерию. В семье Габриэля к ней отнеслись, как к родной. Они поженились в городе Лагос, где торжество, по местным обычаям, длилось шесть дней.  А потом свадьбу сыграли уже в России. Здесь его называют Пауль.

Супруги иногда спорят из-за того, что Наталья много работает по дому. По нигерийским традициям женщина должна рожать детей и готовить еду, остальные обязанности по хозяйству берут на себя мужчины.

«Русские женщины очень много работают: работа, кухня, дача, дом, дети, — считает Пауль. — Натали работает утром и вечером. Однажды я ей сказал: «Любовь моя, успокойся, хватит работать, оставь дела». Она не послушала, поэтому пришлось посадить ее на диван, дать в руки пульт от телевизора и заставить отдыхать. Я сам могу выполнить всю работу по дому».

Теперь Габриэль решил заняться в Вологодской области бизнесом, однако это оказалось не так-то просто. В департаменте экономического развития ему ответили, что существует грантовая поддержка, однако чтобы ее получить, нужно быть включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Дальше в ответе ведомства идет длинное перечисление других структур, которые занимаются вопросами поддержки предпринимателей в области, а в конце ему посоветовали обратиться за консультацией в «Агентство городского развития» в Череповце.

Тэги: истории, общество, бизнес, мигранты
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Две вологодские фирмы пытались вывести 6 млрд рублей из России в Великобританию
В Вологде главного врача поликлиники № 4 приговорили к 5 годам колонии строгого режима
Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении руководства "Вологдабанка"
В Чагодощенском районе в столкновении "Киа" и "Лады" погибли четыре человека
Мобильный телефон за 500 рублей: купить имущество, арестованное приставами, можно на специальном сайте
Под Устюжной водитель «Ауди» погиб при обгоне: машина столкнулась с автобусом
В Вологде возбудили уголовное дело по факту смерти в больнице 5-летней девочки
За сутки в Вологодской области утонули двое мужчин
Мэрия Череповца отказывается продлевать договор с «Газпром теплоэнерго Вологда» на эксплуатацию тепловых сетей города
Пьяный житель Череповецкого района ездил по деревне на гусеничной армейской машине
20.07.2017 [Общество]

Долг управляющих компаний Вологодской области за электроэнергию с начала года вырос на 60 млн рублей

434
0
19.07.2017 [Общество]

Горячая вода в квартирах домов центральной части Вологды не появилась в срок из-за дефектов труб

1325
1
19.07.2017 [Общество]

50% ущерба от незаконных рубок леса в Вологодской области приходится на Сокольский район

1282
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде с 1 сентября закроют центр профподготовки УМВД
Родителям в Вологде расскажут о проектах в сфере образования
ФК «Череповец» обыграл соперников из ивановского «Текстильщика»
Вологжанин завоевал две медали на V этапе Кубка России по спортинг-компакту
Начальник управления МВД Вологодской области: «Я в это не верю, что есть атеисты»
Вологжанина, угрожавшего топором проститутке, осудили условно
В Соколе мать осужденного попыталась пронести в колонию сим-карту в ножке чемодана
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

6925
0
20.07.2017 [БлогоVO]

Везде борщевик

593
0
20.07.2017 [Обзор Прессы]

В России вынесли первый приговор администратору «групп смерти»

172
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика