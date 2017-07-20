Женившийся на череповчанке нигериец – губернатору: «Жизнь станет лучше, если вы можете помочь и поддержать нас, сэр»

В июле в онлайн-приемную губернатора Вологодской области обратился 31-летний нигериец Аджай Габриэль. Последние несколько лет он живет в Череповецком районе, а написать главе области его вынудило, по его словам, унижение и расизм, с которыми он сталкивался на работе. Из-за этого с работы ему пришлось уйти.

«Я считаю, что в этой стране так много и я люблю быть здесь. недавно работал водитель погрузчика и тракторист на спец - авто транс, но мне придется оставить работу, потому что я постоянно сталкиваюсь с унижением и расизмом», - написал Габриэль.

Он просит губернатора поддержать его бизнес-проект – мужчина хочет открыть магазин, где будет продаваться специализированная одежда:

«Жизнь станет лучше, если вы можете помочь и поддержать нас, сэр. Я не знаю, что еще написать, мы могли бы взять кредит в банке, но никакой банк никогда не даст кредит из-за нашего статуса. Я пишу вам, чтобы попросить вас поддержать нас и наш бизнес-проект. Нужно место в центре города, чтобы начать бизнес. Есть такая мечта открыть большой магазин, который специализировался на зимние ботинки, специализированная одежда, специальная одежда для уличных рабочих и всех других помещениях».

Напомним, об истории любви Аджая Габриэля из Нигерии и жительницы поселка Новые Углы Череповецкого района Натальи Ведениной в 2015 году рассказал сайт мэрии Череповца. Познакомились они в 2009 году на сайте знакомств. Первое время общались с помощью электронного переводчика, потому что Наталья не знала английского, а Габриэль – русского. Знакомый по переписке оказался намного моложе Натальи – он всего на 7 лет старше сына череповчанки, но ее это не смутило. Говорит, что он понимал ее настроение без слов. Приехать в Россию молодой человек тогда не смог – не дали визу. Тогда Наталья решила ехать в Нигерию. В семье Габриэля к ней отнеслись, как к родной. Они поженились в городе Лагос, где торжество, по местным обычаям, длилось шесть дней. А потом свадьбу сыграли уже в России. Здесь его называют Пауль.

Супруги иногда спорят из-за того, что Наталья много работает по дому. По нигерийским традициям женщина должна рожать детей и готовить еду, остальные обязанности по хозяйству берут на себя мужчины.

«Русские женщины очень много работают: работа, кухня, дача, дом, дети, — считает Пауль. — Натали работает утром и вечером. Однажды я ей сказал: «Любовь моя, успокойся, хватит работать, оставь дела». Она не послушала, поэтому пришлось посадить ее на диван, дать в руки пульт от телевизора и заставить отдыхать. Я сам могу выполнить всю работу по дому».

Теперь Габриэль решил заняться в Вологодской области бизнесом, однако это оказалось не так-то просто. В департаменте экономического развития ему ответили, что существует грантовая поддержка, однако чтобы ее получить, нужно быть включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Дальше в ответе ведомства идет длинное перечисление других структур, которые занимаются вопросами поддержки предпринимателей в области, а в конце ему посоветовали обратиться за консультацией в «Агентство городского развития» в Череповце.