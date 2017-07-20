В Череповецком районе школьники нашли следы древних жилищ

20.07.2017 [Общество]

На раскопках в Череповецком районе школьники нашли остатки древнерусских жилищ. Находку обнаружил археологический отряд региональной краеведческой экспедиции «Ловитва», который работает на раскопках древнерусского поселения «Гоша-V» на реке Большой Юг.

Участниками экспедиции стали 30 школьников в возрасте от 12 до 17 лет из Вашкинского, Кадуйского, Тотемского районов, а также Вологды и Череповца. Отряд детей работал в составе Шекснинской экспедиции Череповецкого музея археологии.

Ребята участвовали в двух раскопах, общая площадь которых составила 96 кв.м. Там были обнаружены следы нескольких древнерусских жилищ 10-12 вв.  с сохранившимися подпечными ямами и очагами. Основная часть найденных артефактов – мелкие обломки лепной керамики. Значительную часть находок составили железные изделия: ножи, иглы, кованые гвозди, обломки рабочих инструментов. Также есть редкие находки – обломок цилиндрического замка и фрагмент косы-горбуши.

Обнаруженные в результате раскопок материалы станут основой выставки Череповецкого музея археологии «Итоги полевого сезона-2017». Лучшие из юных археологов примут участие в выездной зимней школе, где представят творческие проекты и доклады на тему археологии, сообщает департамент образования Вологодской области.

Тэги: археологи, раскопки
Фото пресс-службы департамента образования
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