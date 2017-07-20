На «Вологдагорводоканале» загорелось помещение электрощитовой

20.07.2017 [Происшествия]

В здании «Вологодагорводоканала» на улице Промышленной в Вологде сегодня утром произошел пожар. Около 5.30 дым, идущий из помещения электрощитовой, заметили рабочие и сразу же позвонили «01».

- Как установил инспектор пожарного надзора, возгорание произошло из-за короткого замыкания в одном из двигателей. Для бесперебойного снабжения города водой работниками предприятия был задействован запасной генератор. Возгорание потушено при помощи шести порошковых огнетушителей, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.

В результате пожара повреждено 5 метров кабеля, помещение электрощитовой  закопчено.

Тэги: пожар, горводоканал
Фото областного УМЧС
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