В Вологде к осени обещают отремонтировать 13 крыш «проблемных» домов

20.07.2017 [Общество]

В Вологде подготовили список домов, в которых в этом году отремонтируют кровли. Напомним, дополнительные средства на это были выделены из фонда капремонтов. По уточненным данным, это около 30 млн рублей, а не 20, как сообщалось ранее.

- В список вошли 13 наиболее проблемных домов. На эти средства мы не рассчитывали, и большой плюс в том, что мы сможем выполнить ремонты кровель уже к осени. Конкурс на определение подрядных организаций по большинству домов уже объявлен, ориентировочно работы начнутся через месяц, – пояснил первый заместитель мэра города Сергей Воропанов.

Завершить работы планируется в сентябре, сообщили нам в пресс-службе городской администрации. По данным пресс-службы городской администрации, кровли в рамках дополнительных средств будут отремонтированы в домах по адресам: Болонина, 5; Некрасова, 60; Гончарная, 24 и 45; Можайского, 36; Пионерская, 8; Самойло, 13; Советский проспект, 129; Левичева, 5; Ударников, 16а; Чехова, 1; Ветошкина, 117; Водников, 2.

Капитальные ремонты продолжаются в разных районах города. Еще по 4 объектам, где запланированы комплексные ремонты, недавно заключены контракты, и в ближайшее время подрядчик начнет работу. Также в 17 домах планируется установить новые приборы учета тепла, еще в двух – обновить лифты.

 

Тэги: ЖКХ
Сюжет: капремонт
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