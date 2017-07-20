В Череповце у 6-месячного ребенка в спиннере застрял палец руки

20.07.2017 [Происшествия]
В Череповце у 6-месячного ребенка в спиннере застрял палец руки

19 июля около 22 часов в службу спасения по Череповцу обратились родители 6-месячного ребенка, проживающие в одном из домов по Шекснинскому проспекту. Череповчане сообщили, что их дочь надела на палец спиннер и не может его снять.

 – Ребенок засунул палец в отверстие, которое есть в игрушке, — объяснил командир поисково-спасательного отряда службы спасения Игорь Кузеванов. — Спасатели срезали пластик вокруг металлического подшипника в центре, а потом вызвали врачей скорой помощи, чтобы те сняли металл.

Ребенка увезли в больницу, где доктор освободил палец от металлического подшипника. Отметим, что спасатели впервые выезжают на происшествие, связанное со спиннерами.

 

Фото службы спасения по Череповцу
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