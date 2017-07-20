Долг управляющих компаний Вологодской области за электроэнергию с начала года вырос на 60 млн рублей

Задолженность за электроэнергию организаций, финансируемых из муниципальных бюджетов Вологодской области, с начала года снизилась на 75% - до 13 млн рублей.

- Полностью оплатили потребленную электроэнергию МБУ «Дорремстрой» (уличное освещение областного центра), департамент ЖКХ мэрии г. Череповца (долг на начало года – 1,5 млн. рублей), управление образования администрации г. Вологды (электроснабжение школ, детских садов), администрация г. Великий Устюг (на 1.01.2017 г. долг составлял 1,68 млн. рублей), - сообщает Вологдаэнергосбыт.

Аналогичная ситуация и в других районах области: преимущественно погашены долги учреждений образования и администраций муниципальных образований области.

В то же время энергетики отмечают серьезный рост задолженности у организаций, финансируемых из федерального бюджета. С начала года рост составил 45,2 млн. рублей.

- На 8,7 млн. рублей не рассчитались за потребленную электроэнергию региональные учреждения МВД России (рост 64,4%), на 4,75 млн. рублей – УВД по Вологодской области (рост 82,7%), на 10,9 млн. рублей учреждения УФСИН (рост 19%), на 37,4 млн. рублей - Министерства обороны РФ. Самая впечатляющая динамика у Центрального ЖКУ Министерства обороны РФ: на 1.01.2017 года управление вообще не имело долгов, а на 1.07.2017 г. неплатежи достигли 31,5 млн. рублей.

Также выросла задолженность управляющих компаний и ТСЖ Вологодской области – на 60,7 млн. рублей с начала года. На 1 июля их долг составляет 446,5 млн. рублей.

По данным ПАО «Вологдаэнергосбыт», задолженность за потребленную электроэнергию предприятий, организаций, УК и населения Вологодской области на 1 июля состаила 2,093 млрд рублей. Причем н население приходится лишь пятая часть неплатежей. Главная проблема – неплатежи так называемых неотключаемых потребителей – юридических лиц (это объекты водоснабжения, оборонного комплекса, управляющие компании и т.д.). Например, антирейтинг должников ПАО «Вологдаэнергосбыт» уже почти год возглавляет МУП «Коммунальные системы» в Соколе. На таких потребителей пока можно воздействовать лишь через суды, что отдаляет сроки оплаты.

Добавим, что глава Минстроя Михаил Мень в интервью «Российской газете» озвучил общую сумму задолженности в ЖКХ - 1,34 триллиона рублей. Он сообщил, что половину долгов в российском ЖКХ накопили управляющие компании. Другая половина этой суммы - долги жильцов. Минстрой намерен убрать управляющие компании из цепочки расчетов и напрямую направить средства, которые перечисляют жильцы, в компании, снабжающие дома электроэнергией, водой, теплом. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть в Госдуме этой осенью.