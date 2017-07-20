В Белозерском районе остается непроезжей дорога на Шолу: жители обратились к губернатору

В Белозерском районе доведенные до отчаяния жители написали обращение губернатору по поводу дороги на Шолу. Проблема существует уже не один десяток лет.

Около ста километров от Антушево до Шолы остаются непроезжими. Этой дорогой пользуются жители десятков деревень, но там не всегда могут проехать даже грузовые машины, не говоря уже о легковых. В прошлом году СМИ сообщали, что некоторые жители ездят в магазин за хлебом на вездеходе.

Этим летом дорогу размыло от сильных дождей, но, как считают жители, основная причина ее непроезжего состояния – лесовозы:

- Дорога на Зубово (Шолу) 83 км для легковых авто на сегодня практически непроезжая. Население более 1000 чел. Букет попутных деревень. Я понимаю, что аномальный уровень осадков в этом году делает свое дело, но основная причина не в этом. Основная причина - постоянное движение лесовозов. Причем, даже когда дороги закрывают в осеннюю и весеннюю распутицу. Лесовозы ездят с пропусками, что должно как минимум вызывать интерес у антикоррупционных служб. Видимо от наличия пропуска дороги страдают меньше. Справедливости ради отмечу, что ремонты последнее время проводились, но это просто выброшенные деньги, если она тут же раскатывается. Почему кто-то пользуется общими народными ресурсами (нужно перечитать Конституцию), а страдают все? Хотят вывозить лес - пусть сохраняют инфраструктуру. Такое впечатление, что государство (причем с немалыми налогами) полностью снимает с себя социальные функции по отношению к жителям села.

В ноябре 2016 года вопрос про эту дорогу задал губернатору редактор районной газеты «Белозерье»:

- Есть у нас еще одна давняя проблема: дорога на Шолу. Как таковая дорога в этот отдаленный уголок района существует, но в период осенней и весенней распутицы она становится практически непроезжей, особенно для легкового транспорта. О строительстве новой дороги речь шла еще в годы советской власти, тогда же был сделан и определенный задел, но потом все работы были приостановлены. За последние годы к этому вопросу не раз возвращались, но дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Хотя эта дорога району очень нужна: на территории, которая прилегает к дороге Белозерск-Шола, проживает более трех тысяч человек! Сейчас, насколько я знаю, руководство района уже не планирует асфальтовое покрытие на этой дороге, полагая, что хорошая грунтовая дорога вполне решила бы проблему. С учетом того внимания, которое сегодня уделяется дорожному строительству в области и стране, можно нам надеяться на то, что дорога на Шолу в ближайшее время появится в планах дорожного строительства области? - Не буду обманывать жителей Шолы: сегодня дорога Белозерск-Шола в планы капитального строительства не включена. Она включена только как объект по статье «содержание и текущий ремонт», что предусматривает грейдирование, подсыпку, оканавливание, вырубку лесных насаждений, прилегающих к дороге. Средства, выделяемые на эти цели, будут увеличены на 30%. На содержание всех дорог района будет направлено порядка 65 млн. рублей. Сейчас районным властям необходимо определить наиболее проблемные участки, подготовить проектную документацию. Капитальный ремонт необходимо запланировать на 2018-2019 годы, - сказал губернатор.

О капитальном ремонте этой дороги говорил еще в 2011 году Вячеслав Позгалев, который тогда был губернатором Вологодской области. В то время он поручил местным властям подготовить документацию для ремонта дороги на Шолу:

Прошло 6 лет, но дорога остается непроезжей.

В ответе департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области, который получили жители в ответ на свое недавнее обращение, говорится, что 4 июля прошло совещание с участием главы Белозерского района Евгения. Шашкина и представителей предприятий-лесозаготовителей, использующих дорогу на Шолу. Сообщается, что для обеспечения проезда по автомобильным дорогам «Белозерск - Карпово - Конец Мондра» и «Перкумзь - Зубово» было решено уменьшить вес перевозимого груза, подсыпать ПГС проблемных участков указанных автодорог и заменить две водопропускные трубы на автодороге «Белозерск - Карпово -Конец Мондра».

Кроме того, жителям ответили, что по состоянию на 5 июля 2017 года проведены следующие работы: