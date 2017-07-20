В Вологде к осени обещают благоустроить Ковыринский парк

Аукцион на проведение ремонта на этой территории выиграла череповецкая фирма «Палитра». Работы будут проходить в рамках программы «Городская среда».

Площадь Ковыринского парка больше 5 гектаров. Здесь отремонтируют уже имеющиеся дорожки, а также заасфальтируют новые. Общая их протяженность – около двух километров.

- В итоге будут отремонтированы все основные проходы. На спортивной площадке планируется установить комплекс уличных тренажеров. Также в парке появятся скамейки и урны, будет отремонтирована детская площадка. На одном из двух прудов разместится смотровая площадка – небольшой металлический пирс с кованым ограждением по периметру, – рассказала о планах председатель ТОС «Ковырино» Наталья Колыгина.

С планом благоустройства парка можно ознакомиться в официальной группе ТОСа в соцсети.

Не все вологжане считают, что планируемые работы пойдут на пользу парку. Так, например, градозащитница Ольга Смирнова назвала их «убийством зеленой зоны за федеральные деньги».

- Самое ценное в ландшафтном парке — созданный за столетия газон! Его уже существенно сократили за счёт детской площадки. Вишенка на торте — застройка части станции юннатов, - пишет Ольга.

Завершить все работы подрядчик должен до осени.

Напомним, в этом году на реализацию проекта «Городская среда» в Вологде выделено 265 миллионов рублей из федерального, регионального и городского бюджетов. На эти средства отремонтируют 51 двор и два общественных пространства. В некоторых дворах и на площади Чайковского работы уже начались.