В Череповце пенсионера будут судить за попытку убить сестру, когда та вступилась за мать

20.07.2017 [Происшествия]

В Череповце 63-летний мужчина предстанет перед судом за покушение на убийство сестры, сообщает региональное управление следственного комитета.

По версии следствия, 29 марта этого года пьяный череповчанин, находясь в гостях у своей 61-летней сестры, поссорился с престарелой матерью. Дочь женщины решила заступиться, и тогда подсудимый бросился на нее. Мужчина избил ее и начал душить, схватив за шею руками, угрожая убийством. Потерпевшая уже потеряла сознание, но в это время вмешался ее супруг, заставив череповчанина отпустить женщину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.

Тэги: пьянство
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