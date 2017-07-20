В Кичменгско-Городецком пенсионер думал, что у него испаряется бензин, пока не пропала одна из канистр

В Кичменгско-Городецком районе полицейские раскрыли кражу бензина из хозпостройки жителя села Верхняя Ентала. Поскольку топливо пропадало понемногу, его владелец долгое время думал, что оно испаряется. Установить истину помогла оплошность вора.

87-летний мужчина обратился к полицейским и рассказал, что у него пропали 170 литров бензина из хозяйственной пристройки к дому.

- При этом пенсионер рассказал, что топливо убывало на протяжении длительного времени небольшими частями. Сам потерпевший считал, что бензин испаряется, пока из помещения не пропала одна из канистр, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Осмотрев место происшествия, полицейские заметили, что в хозпостройке, которая раньше использовалась как хлев, было не закрыто одно из окон. Внутрь злоумышленник попал через него.

Участковый уполномоченный вскоре установил личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался подросток из соседней деревни. Молодой человек рассказал полицейским, что проникал в бывший хлев неоднократно и сливал бензин из баков небольшими количествами в свою канистру. Топливо было необходимо юноше для того, чтобы кататься на мотоцикле. В последнем случае подозреваемый забыл свою канистру и взял емкость потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение».