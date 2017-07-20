Новый начальник областного УМВД ответит на вопросы вологжан по телефону
20.07.2017 [Общество]
Новый начальник УМВД России по Вологодской области Виктор Пестерев ответит на вопросы жителей региона по телефону.
Звонки будут приниматься 20 июля с 15.00 до 16.00 по телефону в Вологде 79-45-83.
- Любой желающий в течение часа может позвонить на указанный номер и задать свой вопрос, касающийся компетенции органов внутренних дел. Все вопросы и предложения начальник УМВД России по Вологодской области Виктор Николаевич Пестерев рассмотрит лично, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
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