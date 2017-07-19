В Вологде возбудили уголовное дело по факту смерти в больнице 5-летней девочки

19.07.2017 [Происшествия]

В Вологде следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 5-летнего ребенка  в областной детской больнице, сообщает региональное управление следственного комитета.

По версии следствия, 10 февраля этого года в Вологодскую областную детскую клиническую больницу была госпитализирована 5-летняя девочка с пневмонией. Несмотря на проведение комплекса диагностических и лечебных мероприятий, состояние ребенка ухудшилось, что на следующий день привело к прогрессированию имеющегося заболевания и смерти ребенка. Поскольку девочка скончалась от заболевания, информация о ее смерти в правоохранительные органы не поступала.

- Однако, в конце июня 2017 года в следственное управление обратился отец погибшей девочки, заявивший о некачественном оказании медицинской помощи ребенку. По результатам доследственной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела и проверке следственным путем всех обстоятельств произошедшего. Следствием изъята медицинская документация,  проводится экспертное ее исследование, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей". Следователи   устанавливают  конкретных лиц, принимавших неверные решения о способах диагностирования, тактике и выборе лекарственных препаратов, их дозировке при лечении  девочки. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Тэги: дети, здравоохранение
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