Мобильный телефон за 500 рублей: купить имущество, арестованное приставами, можно на специальном сайте

Купить вещи, арестованные приставами у должников, можно на сайте «Центра оказания услуг», сообщает пресс-служба вологодского управления службы судебных приставов.

Работая по исполнительным производствам, судебные приставы накладывают аресты на имущество должников: недвижимость, машины, мебель, бытовую и компьютерную технику и т. д. Если в течение 10 дней неплательщики не предпринимают никаких мер к погашению долгов, сотрудники службы передают весь перечень арестованного имущества территориальному управлению Росимущества по Вологодской области для реализации. Затем его продает специализированная организация, с которой Росимуществом заключен договор - ООО «Центр оказания услуг». Чтобы увидеть список доступных к покупке вещей, на сайте организации необходимо во вкладке «Комиссия» выбрать «Вологодская область».

Судя по информации, размещенной на сайте, газовую плиту у приставов можно приобрести за тысячу рублей, мобильные телефоны – от 500 рублей до тысячи рублей, стиральную машину за 5 тысяч рублей.