Участие молодежной команды по баскетболу в российской молодежной суперлиге профинансируют из бюджета Вологды

19.07.2017 [Спорт]

 Участие вологодской молодежной команды по баскетболу в играх российской молодежной суперлиги  поддержали городские власти. Договоренность об этом была достигнута на встрече мэра Вологды Андрея Травникова с руководством Центра спортивной подготовки и представителями областной Федерации баскетбола.

«Совместно с руководством Центра спортивной подготовки и представителями областной Федерации баскетбола мы нашли компромиссный вариант по финансированию участия нашей молодежной команды, которая будет состоять исключительно из воспитанниц вологодского баскетбола, в суперлиге-2. Для участия в сезоне 2017-2018 нам необходимо выделить по 11 миллионов рублей на каждое полугодие. Администрация города подготовит соответствующие поправки в бюджет», – рассказал Андрей Травников.

В эту сумму входит все: поездки на игры, размещение спортсменов, аренда спортзалов для тренировок, приобретение формы и инвентаря, оплата страховок и налогов. Поправки в бюджет предварительно согласованы  с департаментом физкультуры и спорта области, сообщает пресс-служба городской администрации. Вологжанки начнут играть в суперлиге осенью.

«В суперлиге-2 будет играть 12 команд, формат игр еще не определен. Возможно, команды будут разделены на две подгруппы, а возможно будет игра по кругу. Мы  очень рады, что у наших молодых баскетболисток появилась возможность заявить о себе на соревнованиях российского уровня», – сказала директор МАУ «Центр спортивной подготовки» Валентина Черепанова.  

Окончательно вопрос финансирования решат депутаты Вологодской гордумы на сентябрьской сессии. В случае положительного решения на всероссийских баскетбольных соревнованиях в следующем сезоне вологжане будут участвовать в играх двух лиг: молодежной суперлиги-2 и детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ).

Тэги: баскетбол
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