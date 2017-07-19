В Вологде хозяева квартиры на улице Мишкольцкой фиктивно прописали у себя девять мигрантов

Двое жителей Вологды фиктивно прописали в своей квартире девять мигрантов. За каждого они получали денежное вознаграждение.

К правоохранителям поступила оперативная информация, что в одном из домов, расположенном на улице Мишкольцкой, местные жители фиктивно регистрировали иностранных граждан. Проверка показала, что 54-летний мужчина и 59-летняя женщина действительно поставили на учет у себя в квартире девять иностранных граждан.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых и доставили в отдел для выяснения обстоятельств. Там вологжане сознались в содеянном и рассказали, что за свою услугу они получали от мигрантов незаконное вознаграждение в размере от 1000 до 1700 рублей. По их словам, никто из иностранцев в квартире не проживал. Выяснилось также, что 54-летний вологжанин был ранее судим за совершение аналогичного преступления.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Организация незаконной миграции» и «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина».