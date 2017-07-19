В Вологде хозяева квартиры на улице Мишкольцкой фиктивно прописали у себя девять мигрантов

19.07.2017 [Происшествия]

Двое жителей Вологды фиктивно прописали в своей квартире девять мигрантов. За каждого они получали денежное вознаграждение.

К правоохранителям поступила оперативная информация, что в одном из домов, расположенном на улице Мишкольцкой, местные жители фиктивно регистрировали иностранных граждан. Проверка показала, что 54-летний мужчина и 59-летняя женщина действительно поставили на учет у себя в квартире девять иностранных граждан.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых и доставили в отдел для выяснения обстоятельств. Там вологжане сознались в содеянном и рассказали, что за свою услугу они получали от мигрантов незаконное  вознаграждение в размере от 1000 до 1700 рублей. По их словам, никто из иностранцев в квартире не проживал. Выяснилось также, что 54-летний вологжанин был ранее судим за совершение аналогичного преступления.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Организация незаконной миграции» и «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина».

Тэги: резиновые квартиры
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Две вологодские фирмы пытались вывести 6 млрд рублей из России в Великобританию
В Верховажском районе из-за выбежавшего на дорогу лося в ДТП погибли два человека
В Вологде главного врача поликлиники № 4 приговорили к 5 годам колонии строгого режима
Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении руководства "Вологдабанка"
В Чагодощенском районе в столкновении "Киа" и "Лады" погибли четыре человека
В ночном клубе Вологды один посетитель ударил другого ножом и пытался скрыться от полиции на автобусе
Торговые павильоны в Вологде демонтируют выборочно?
В Череповце из-за нарушения техники безопасности во время сварочных работ загорелся ТЦ "Макси"
В Кичменгско-Городецком районе депутата освободили от уголовной ответственности за незаконную рубку деревьев
Под Устюжной водитель «Ауди» погиб при обгоне: машина столкнулась с автобусом
19.07.2017 [Происшествия]

В Вытегорском районе водитель УАЗа два дня провел на размытой дождями грунтовке

1303
0
18.07.2017 [Общество]

Перекресток улиц Северной и Карла Маркса в Вологде сделают круговым к 20 июля

1524
0
19.07.2017 [Происшествия]

В Череповце 33-летнюю женщину приговорили к трем годам колонии за убийство новорожденного сына

684
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде возбудили уголовное дело по факту смерти в больнице 5-летней девочки
Мобильный телефон за 500 рублей: купить имущество, арестованное приставами, можно на специальном сайте
Участие молодежной команды по баскетболу в российской молодежной суперлиге профинансируют из бюджета Вологды
В Вологде хозяева квартиры на улице Мишкольцкой фиктивно прописали у себя девять мигрантов
В Череповце пьяный подросток избил знакомого школьника, чтобы отобрать у него планшет
В Чагодощенском районе возбудили уголовное дело из-за некачественного жилья для переселенцев
Горячая вода в квартирах домов центральной части Вологды не появилась в срок из-за дефектов труб
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

6839
0
19.07.2017 [БлогоVO]

Для смеха

405
0
19.07.2017 [Обзор Прессы]

Суд в Москве освободил инвалида Мамаева, которого осудили за разбой

196
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика