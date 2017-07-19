В Череповце пьяный подросток избил знакомого школьника, чтобы отобрать у него планшет
В Череповце пьяный 15-летний подросток избил своего 14-летнего знакомого, чтобы отобрать у него планшет.
Инцидент произошел на улице Пионерской 6 апреля этого года. Пьяный обвиняемый встретил знакомого ему 14-летнего мальчика, в руках у которого увидел планшетный персональный компьютер. Тот был в компании с несовершеннолетней подругой и другом.
- Обвиняемый при детях потребовал от несовершеннолетнего отдать ему планшетный ПК, а когда он отказался, стал угрожать и попытался выхватить планшет из его рук, чему мальчик воспротивился. Тогда подросток потерпевшему нанес побои и причинил травму с сотрясением головного мозга и перелом костей носа. С похищенным планшетным ПК обвиняемый с места преступления скрылся, - сообщает региональное управление следственного комитета.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Разбой», материалы переданы в суд.