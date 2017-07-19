В Череповце пьяный подросток избил знакомого школьника, чтобы отобрать у него планшет

19.07.2017 [Происшествия]

В Череповце пьяный 15-летний подросток избил своего 14-летнего знакомого, чтобы отобрать у него планшет.

Инцидент произошел на улице Пионерской 6 апреля этого года. Пьяный обвиняемый встретил знакомого ему 14-летнего мальчика, в руках у которого увидел планшетный персональный компьютер. Тот был в компании с несовершеннолетней подругой и другом.

- Обвиняемый при детях потребовал от несовершеннолетнего отдать ему планшетный ПК, а когда он отказался, стал угрожать и попытался выхватить планшет из его рук, чему мальчик воспротивился. Тогда подросток потерпевшему нанес побои и причинил травму с сотрясением головного мозга и перелом костей носа. С похищенным планшетным ПК обвиняемый с места преступления скрылся, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Разбой», материалы переданы в суд.

Тэги: подростки, нападение
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