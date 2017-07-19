В Чагодощенском районе возбудили уголовное дело из-за некачественного жилья для переселенцев

В Чагодощенском районе возбудили уголовное дело по факту строительства некачественного жилья для переселенцев в поселке Сазоново, сообщает региональное управление следственного комитета.

По версии следствия, в феврале 2015 года администрация района, исполняя программу по переселению из ветхого и аварийного жилья, заключила контракт с индивидуальным предпринимателем на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома в поселке Сазоново на улице Гагарина.

- После ввода в эксплуатацию жилых домов блокированной застройки на 9 блоков (корпус 1) и на 4 блока (корпус 2) жилые помещения были предоставлены 13 гражданам. После заселения от жильцов неоднократно поступали жалобы о ненадлежащем качестве произведенного строительства и использованных при строительстве материалов, поскольку в зимний период в жилых помещениях домов температура воздуха оказалась значительно ниже нормативных требований, - отмечают следователи.

Холод в квартирах образовался из-за нарушения строительных норм и правил по тепловой защите зданий.

Отметим, когда замгубернатора Виталий Тушинов посетил с рабочим визитом Чагодощенский район летом 2015 года, жители высказали свои сомнения по поводу качества возводимого жилья, поскольку они строились по так называемой быстровозводимой технологии. Заместитель губернатора заверил их тогда, что проблем не будет:

- Как показала практика, все проблемы, которые могут возникнуть при таком способе строительства, как правило, связаны с качеством работ и используемого стройматериала. Здесь же мы увидели, что качество отвечает заявленным требованиям. Мы специально посетили уже сданный в эксплуатацию дом, который был построен по аналогичной технологии. Жители, которые живут в нём, качеством жилья довольны, - цитировала слова Виталия Тушинова газета "Искра". – Тот факт, что месячная оплата за тепло в двухкомнатной квартире в этом доме составляет всего около 200 рублей, уже говорит о многом. В первую очередь, именно энергоэффективностью быстровозводимые технологии подтверждают своё право на существование.

Как писала "Искра", представитель госстройнадзора на каждом из объектов интересовалась классом этой самой энергоэффективности. По словам Виталия Тушинова, на это качество жилья сейчас обращается очень серьёзное внимание.

-То, что эти дома подтверждают свою энергоэффективность, является гарантом того, что люди, которые будут в них жить, останутся довольны своим жильём, - подчеркнул он. – Земельные участки под строительство, на мой взгляд, администрацией района выбраны достаточно рачительно: они обеспечивают минимальные расходы на техническое присоединение к существующим сетям, что немаловажно для стоимости строительства.

Сейчас специалисты планируют провести строительно-техническую экспертизу, чтобы выяснить, какие именно нарушения допущены при строительстве домов и каковы их последствия. Расследование уголовного дела продолжается.

Добавим, что застройщик домов - индивидуальный предприниматель Андрей Романов. В феврале 2015 года он был единственным участником электронных аукционов на долевое строительство двух малоэтажных многоквартирных домов в поселке Чагода по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы». Цена одного контракта составила 13,3 млн рублей, другого - 12 млн рублей.