Горячая вода в квартирах домов центральной части Вологды не появилась в срок из-за дефектов труб

19.07.2017 [Общество]

ТГК-2 не успелf в срок завершить ремонтные работы на сетях, снабжающих горячей водой дома центральной части Вологды. Согласно графику, вода в квартирах горожан должна была появиться с понедельника, но ее нет до сих пор.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, что котельная выбилась из графиков подачи горячего водоснабжения из-за множественных дефектов, обнаруженных на трубопроводе после гидравлических испытаний.

- В Вологде большое количество собственников котельных и сетей, у них тоже этим летом проходят крупные ремонтные программы, но ни один из них сроки не сорвал. Такая ситуация только у ТГК-2. Я требую рассмотреть сегодня подробный график производства работ и оценить силы, которые привлечены. Необходимо завершить ремонты в кратчайшие сроки, которые мы согласовали, – отметил мэр Вологды Андрей Травников.

По данным пресс-службы городской администрации, сейчас работы продолжаются на перекрестке улиц Герцена и Первомайской, улицах Челюскинцев, Галкинской. Как заверили сотрудники ТГК-2, ремонты должны завершиться к концу этой недели, чтобы 21 июня горячая вода вернулась в квартиры вологжан. Чтобы уложиться в новый график, работать будут круглосуточно.

- К работе привлечены и наши собственные сотрудники, и подрядная организация. Смены будут продлены. Люди будут круглые сутки работать на этом участке, – рассказал заместитель технического директора Вологодской ТЭЦ Сергей Русанов.

Ситуация с ТГК-2 находится на контроле городских властей. Все остальные котельные областной столицы – и частные, и муниципальные – проводят ремонтные работы по графику. На некоторых процесс завершились досрочно.  Из 24 отремонтированных тепловых узлов половина была запущена раньше обещанного. В целом оборудование в городских котельных подготовлено сейчас на 60 %, на сетях практически завершены гидравлические испытания,  почти все выявленные неполадки  устранены.

- В этом году запланирована замена более чем 6 километров тепловых сетей. Это на 50 % больше, чем годом ранее. Все котельные города будут подготовлены к отопительному сезону, – рассказал главный инженер предприятия «Вологдагортеплосеть» Владимир Петухов.

Добавим, сейчас на плановый ремонт приостановлены четыре котельные. Еще две временно перестанут работать в августе.

Тэги: ЖКХ, горячая вода, ТГК-2
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