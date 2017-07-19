В Вытегорском районе водитель УАЗа два дня провел на размытой дождями грунтовке

19.07.2017 [Происшествия]
В Вытегорском районе водитель УАЗа два дня провел на размытой дождями грунтовке

В Вытегорском районе 71-летний мужчина два дня провел на безлюдной лесной дороге между деревнями Янишево и Макачево.

В путь на своем УАЗе мужчина отправился еще в воскресенье, 16 июля. Деревни Янишево и Макачево разделяет почти 60 километров грунтовки, которая размыта после дождей. Сигнал о том, что в пункт назначения мужчина не добрался и пропал, поступил в службу спасения накануне. Специалисты сразу выехали на место.

- Обнаружили вытегора примерно в 20 километрах от Янишево. УАЗ пенсионера сломался, проезжавших машин не оказалось. Позвонить знакомым и попросить о помощи водитель не мог, поскольку в этом месте нет мобильной связи. Спасатели помогли отремонтировать автомобиль и добраться до населенного пункта, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пенсионер чувствовал себя хорошо, медицинская помощь ему не потребовалась.

Тэги: дороги, ЧП
Фото областного УМЧС
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