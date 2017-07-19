В Великом Устюге из-за проведения дноуглубительных работ закрыли городской пляж

В Великом Устюге сотрудники ГИМС закрыли городской пляж из-за работающего в его акватории земснаряда, сообщает региональное управление МЧС.

- Земснаряд разместили ранее установленного срока без согласования с администрацией Великого Устюга, которая и является владельцем пляжа. Купающиеся стали использовать технику как место для совершения прыжков в воду, привлекая в свои игры и детей, что, несомненно, может привести к беде, - говорится в сообщении ведомства.

Купание рядом с работающим гидротехническим сооружением опасно еще и потому, что человека может засосать в грунтозаборник. Качество воды в границах пляжа из-за работы земснаряда также ухудшилось.

В итоге эксплуатацию пляжа в Великом Устюге запретили с 18 июля 2017 года до устранения нарушений.