В Соколе полицейские потушили загоревшуюся на дороге «Оку»

В Соколе сотрудники ДПС потушили загоревшуюся во время движения «Оку». Инцидент произошел на улице Каляева районного центра.

Старшие лейтенанты полиции Андрей Кочнев и Иван Вишняков при патрулировании обратили внимание на «Оку», у которой слишком громко работал двигатель. Полицейские решили остановить машину, посчитав, что она может быть технически неисправна.

Во время беседы с 79-летним водителем сотрудники ДПС увидели, что со стороны выхлопной трубы у бензобака идет дым. Проверяя исправность глушителя, один из полицейских понял, что запах скорее похож не на выхлопные газы, а на продукты горения резины или пластика. Тогда он схватил огнетушитель из патрульного авто и начал тушить возгорание. В это же время его напарник обеспечил безопасность на дороге и вызвал противопожарную службу.