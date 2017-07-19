В Соколе полицейские потушили загоревшуюся на дороге «Оку»

19.07.2017 [Происшествия]

В Соколе сотрудники ДПС потушили загоревшуюся во время движения «Оку». Инцидент произошел на улице Каляева районного центра.

Старшие лейтенанты полиции Андрей Кочнев и Иван Вишняков при патрулировании обратили внимание на «Оку», у которой слишком громко работал двигатель. Полицейские решили остановить машину, посчитав, что она может быть технически неисправна.

Во время беседы с 79-летним водителем сотрудники ДПС увидели, что со стороны выхлопной трубы у бензобака идет дым. Проверяя исправность глушителя, один из полицейских понял, что запах скорее похож не на выхлопные газы, а на продукты горения резины или пластика. Тогда он схватил огнетушитель из патрульного авто и начал тушить возгорание. В это же время его напарник обеспечил безопасность на дороге и вызвал противопожарную службу.

- Благодаря грамотным и быстрым действиям полицейских удалось избежать возможных человеческих жертв и спасти имущество гражданина. После устранения дорожного инцидента сотрудники ДПС продолжили патрулирование вверенного маршрута, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Тэги: пожар
Видео областного УМВД
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Две вологодские фирмы пытались вывести 6 млрд рублей из России в Великобританию
В Верховажском районе из-за выбежавшего на дорогу лося в ДТП погибли два человека
В Вологде главного врача поликлиники № 4 приговорили к 5 годам колонии строгого режима
Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении руководства "Вологдабанка"
В Чагодощенском районе в столкновении "Киа" и "Лады" погибли четыре человека
В ночном клубе Вологды один посетитель ударил другого ножом и пытался скрыться от полиции на автобусе
Торговые павильоны в Вологде демонтируют выборочно?
В Череповце из-за нарушения техники безопасности во время сварочных работ загорелся ТЦ "Макси"
В Кичменгско-Городецком районе депутата освободили от уголовной ответственности за незаконную рубку деревьев
Под Устюжной водитель «Ауди» погиб при обгоне: машина столкнулась с автобусом
19.07.2017 [Происшествия]

В Вытегорском районе водитель УАЗа два дня провел на размытой дождями грунтовке

1303
0
18.07.2017 [Общество]

Перекресток улиц Северной и Карла Маркса в Вологде сделают круговым к 20 июля

1524
0
19.07.2017 [Происшествия]

В Череповце 33-летнюю женщину приговорили к трем годам колонии за убийство новорожденного сына

684
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде возбудили уголовное дело по факту смерти в больнице 5-летней девочки
Мобильный телефон за 500 рублей: купить имущество, арестованное приставами, можно на специальном сайте
Участие молодежной команды по баскетболу в российской молодежной суперлиге профинансируют из бюджета Вологды
В Вологде хозяева квартиры на улице Мишкольцкой фиктивно прописали у себя девять мигрантов
В Череповце пьяный подросток избил знакомого школьника, чтобы отобрать у него планшет
В Чагодощенском районе возбудили уголовное дело из-за некачественного жилья для переселенцев
Горячая вода в квартирах домов центральной части Вологды не появилась в срок из-за дефектов труб
 
19.06.2017 [Общество]

В жанре хоррор

6839
0
19.07.2017 [БлогоVO]

Для смеха

405
0
19.07.2017 [Обзор Прессы]

Суд в Москве освободил инвалида Мамаева, которого осудили за разбой

196
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика