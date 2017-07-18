Вологодская область заняла шестое место в России по надоям молока

Вологодская область заняла шестое место среди регионов России по надоям молока в январе-апреле 2017 года. Согласно результатам исследования, проведенного интернет-порталом milknews.ru, в расчете на одну корову за это время было надоено 2521 кг* молока. Это на 96 кг больше, чем за первые четыре месяца предыдущего года.

На первом месте по надоям в России – Москва (2825 кг), на втором - Ленинградская область (2820 кг), на третьем - Калининградская (2753 кг), на четвертом - Кировская, на пятом - Архангельская. В топ-10 регионов страны по уровню надоев также вошли Кировская и Архангельская, Ярославская, Свердловская области, Краснодарский край, Белгородская и Рязанская области.

В среднем по России надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) в январе – апреле 2017 г. составили 2 060 кг.

* Согласно ГОСТу, в методике учетов надоев коровьего молока используются килограммы.