Филолог Лу Вэнья защитила в Китае диссертацию, посвященную творчеству Николая Рубцова

Китайский филолог Лу Вэнья защитила в Пекинском университете иностранных языков диссертацию, посвященную творчеству Николая Рубцова.

Эта работа стала результатом ее командировки в Вологодскую область: девушка побывала в местах, тесно связанных с жизнью поэта — в Вологде, Тотьме, селе Никола. Поездка помогла Лу Вэнья погрузиться в русскую жизнь и традиции, она встречалась с писателями и учеными, выступала на конференциях, читала свои переводы на китайский русским друзьям.

- В отличие от других поэтов своего времени, которые собирали стадионы и высказывались на остросоциальные темы, Рубцов сосредоточился на внутреннем мире. Он писал об индивидуальном, а не коллективном «я». Он обращал внимание, как на личные переживания, так и на «душу» народа. И в его поэзии сливаются это личное «я» и «я» народное, — рассказала Лу Вэнья журналу «Фома».

Автореферат диссертации уже переведен на русский язык. Исследовательская и переводческая работа, начатая Лу Вэньей, по ее заверениям, будет продолжена.